ЦИК Беларуси обновила результаты выборов

Белорусский ЦИК опубликовал новые предварительные итоги выборов в Беларуси.

Согласно им, голоса избирателей распределились таким образом:

Александр Лукашенко - 80,08%;

Светлана Тихановская - 10,09%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрей Дмитриев - 1,21%;

Сергей Черечень - 1,15%;

против всех - 4,6%.

Отметим, что Тихановская не признает результаты, которые озвучили в ЦИК, и уже подала соответсвующую жалобу в Центризбирком.