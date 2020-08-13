Чешский концерн планирует инвестировать в «Южмаш» минимум 50 миллионов евро

Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинский «Южмаш» минимально 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
«Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.
Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 млн евро и цех по ремонту локомотивов — до 10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах — завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.
«Сотрудничество с Witkowitz — это еще один международный проект для Южмаша, который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал», — заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.
Witkowitz был основан в XIX веке и сегодня является всемирно известным брендом с инновационными технологическими решениями.
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