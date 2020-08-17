Фракция «Голос» подала 2150 правок к законопроекту о локализации

Народные депутаты от фракции «Голос» подали 2150 правок ко второму чтению проекта закона № 3739 «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках», называемого законопроектом о локализации в промышленности, сообщает народный депутат Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») в своем Телеграм-канале.

«Фракция „Голос“ подала 2150 правок к закону о локализации, дающему огромное поле деятельности для нашей промышленности. Молодцы, сделали все что могли для борьбы с нашей экономикой и трудоустройством граждан», — написал он.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции «Слуга народа», в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов — всего 37 чел.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгадь заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.