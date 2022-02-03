ГБР расследует растрату руководством партии «Голос» бюджетных средств

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии «Голос» на общую сумму более 1 млн грн, по делу как свидетели допрошены народные депутаты, сообщает ГБР.

«В ходе анализа отчетности партии сотрудники НАПК установили, что заключенные руководством „Голоса“ договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФОПов имеют признаки фиктивности. О чем был составлен соответствующий акт», — говорится в сообщении, текст которого размещен в четверг на сайте Бюро.

В ГБР уточняют, что уголовное производство расследуется по статьям о нарушении порядка финансирования политической партии и присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 УК Украины).

«В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством политической партии „Голос“ в особо крупных размерах. В рамках уголовного производства допрошен ряд свидетелей, в частности, из числа народных депутатов Украины», — информируют в Бюро.