Зеленский надеется на быстрое расследование поджога автомобиля программы «Схемы»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог редакционного автомобиля программы «Схемы: коррупция в деталях» в Броварах.

«В декабре 2014-го неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы», — написал Зеленский на своем телеграмм-канале.

Зеленский подчеркнул, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследований.

«Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания», — добавил он.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы «Схемы», принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор «Схем» Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.