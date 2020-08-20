Зеленский на Херсонщине попробовал себя в роли почтальона

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область попробовал себя в роли почтальона.

Соответствующее видео разместила на своей странице в Фейсбук пресс-секретар президента Юлия Менедль.

«Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонщины, проверив сам, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют к домам. Укрпочта, пусть всегда будет качественно!» — написала она.