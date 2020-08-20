Зеленский считает, что успешная Херсонщина поможет вернуть Крым

Президент Владимир Зеленский убежден, что аннексированный Россией Крым намного быстрее вернется под контроль Украины, если соседняя Херсонщина станет успешным регионом.
Об этом он заявил во время участия в презентации Стратегии развития Херсонской области, сообщает Укринформ.
«Херсонщина имеет все. Не имеет только одного — другого выхода, кроме того, чтобы стать бриллиантом украинского Юга. И это не желание, это — наша задача. Совсем рядом украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее », - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Херсонская область имеет огромный потенциал в агропромышленном секторе, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере.
По словам Президента, Херсонщина — невероятно плодородная земля, и речь не только о пшенице, овощах и фруктах.
Область подарила миру академиков, известного скрипача, генерала армии УНР, олимпийскую чемпионку, художника, а также двух премьер-министров — Болгарии и Израиля.
Напомним, что президент Владимир Зеленский в четверг находится с рабочей поездкой на Херсонщине.
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