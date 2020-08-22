Самолет с Навальным вылетел в Германию

Самолет, на котором перевозят основателя российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, находящего в тяжелом состоянии, вылетел из Омска в Германию. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала она.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet вылетел из Омска в 07:59 по местному времени (04:59 по Киеву). Он направляется в берлинский аэропорт Шенефельд, прибытие запланировано на 09:02 (10:02 по Киеву).

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. После того как самолет экстренно приземлился в Омске, политика доставили в местную больницу скорой медицинской помощи № 1. Там он впал в кому. Состояние Навального врачи оценили как тяжелое, его подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники оппозиционера заявили, что его отравили из-за политической деятельности. По мнению Ярмыш, врачи «явно тянули время», не сообщая, что им известно. Однако те позднее исключили версию с отравлением. Как сообщил главврач омской больницы Александр Мураховский, в качестве основных возможных диагнозов оказалось нарушение обмена веществ, которое могло произойти из-за падения уровня сахара в крови.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева заключение омских врачей раскритиковала. По ее словам, нарушение обмена веществ возможно при большом количестве заболеваний.

Вывезти Навального на лечение за рубеж врачи омской больницы разрешили вечером 21 августа под ответственность его жены Юлии. Несмотря на то, что она в тот же день подписала заявление на отправку мужа, а самолет ожидал вылета в аэропорту Омска уже с утра, Навального сразу не смогли отправить в Германию. Как утверждали в омском минздраве, вывозить пациента раньше утра 22 августа отказалась немецкая сторона. Это было связано с требованиями профсоюза авиаперевозчиков Германии: летчикам нужен был отдых.

По данным Bild и Spiegel, Навального доставят в берлинский госпиталь «Шарите».