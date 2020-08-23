Десятки тысяч протестующих собрались в Минске на митинг оппозиции

Десятки тысяч человек собрались в воскресенье на площади Независимости в центре Минска на митинг оппозиции, протестующие перекрыли движение по проспекту Независимости.

Участники протеста постепенно заполняют часть площади у Дома правительства. В районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом.

В районе акции по-прежнему стоят несколько автозаков, в переулках видны внутренние войска, но патрули немногочисленны. Митингу не препятствуют, хотя в мегафон продолжают звучать призывы разойтись.

Митингующие в ответ скандируют антиправительственные лозунги, а также призывы освободить из СИЗО мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея. По системе громкого оповещения на площади включили музыку советских лет, в частности, играют песни «В городском саду» и «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны». Это мешает собравшимся скандировать лозунги.

Одновременно большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле «Минск — город-герой». В основном это молодежь, на плечах накинуты бело-красно-белые флаги. Около стелы сейчас обстановка спокойная, проход к монументу загорожен, скопления силовиков и участников массовых акций нет. В то же время около монумента дежурят несколько военных автомобилей. ГАИ перекрыла движение от стелы по проспекту Победителей к проспекту Независимости.