МВД Беларуси сравнило численность митингов за и против Лукашенко

На мероприятия в поддержку властей Беларуси вышли почти в пять раз больше людей, чем на акции протеста против результатов президентских выборов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По данным МВД, за прошедшие сутки мероприятия «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» собрали более 30 тыс. человек. «Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек», — добавила Чемоданова.
Представитель МВД отметила, что за прошедшие сутки не было зафиксировано действий, которые носили «явно агрессивный характер», в том числе в отношении правоохранителей.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила поддержку 10,1% избирателей. В штабе Тихановской не согласны с официальными результатами. Там заявляют, что оппозиционный кандидат получила 70–80% голосов.
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