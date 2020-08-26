Аваков заявив в задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов «Схем»

Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция в деталях».

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал у себя в Twitter.

«Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в Поджог авто журналистов „Схем“. Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже», — сообщил он.

Ночью 17 августа в Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»), который принадлежит водителю программы - участнику съемочной группы Борису Мазуру. Полиция тогда начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пришла к выводу, что авто загорелось из-за «занесение постороннего источника возгорания».