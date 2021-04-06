«Слуга народа» Холодов передумал судиться с журналистами, которые разоблачили его связь с табачным бизнесом

Народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов после подачи иска в суд передумал судиться с журналистов-расследователям программы «Схемы». Об этом говорится в постановлении, которым Шевченковский райсуд Киева по просьбе народного депутата оставил его иск без рассмотрения.

Иск Холодова касался расследования «Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова», в котором журналисты доказали, что семья народного депутата связана с бизнесом по дистрибуции сигарет, и указали на возможные налоговые нарушения, а также разоблачили его на лоббировании в Верховной Раде законодательного улучшения условий ведения этого бизнеса.

Андрей Холодов подал иск в Шевченковский районный суд столицы 27 августа 2020, в котором просил «признать недостоверной информацию», распространенную в расследовании, однако уже в день первого подготовительного заседания нардеп подал письменное заявление «об оставлении иска без движения». Ни сам Холодов, ни его представитель также не явились в суд. Таким образом Шевченковский суд принял решение «оставить иск без рассмотрения». Об этом говорится в постановлении от 25 марта, которую защиту «Схем» получил 5 апреля.

«Андрей Холодов подал заявление о том, чтобы оставить иск без рассмотрения. Такое случается не часто. Я думаю, что это свидетельствует об осознании депутатом того, что дело выиграть не удастся, поскольку доказательств недостоверности информации у истца не хватает», — заявила адвокат «Схем» из Института развития региональной прессы Вера Крат.

Сам депутат в своем телеграмм-канале объяснил, что причиной такого его решения стали результаты экспертизы, которую по его просьбе провело «Украинское бюро лингвистических экспертиз». «В бюро ответили мне, что в сюжете «Схем» информация против меня изложена в форме «оценочных суждений», — написал Андрей Холодов.

Он добавил, что, по его мнению, ему «удалось добиться признания, что приведенная в сюжете информация о бизнесе семьи не является фактами или чем-то, на что можно опираться с юридической точки зрения».

Однако адвокаты «Схем» заявляют, что такое толкование выводов лингвистической экспертизы — некорректное, ведь обращаясь к экспертам он просил оценить только некоторые отдельные фразы из материала, а не весь сюжет.

«Поэтому заявление депутата, якобы весь сюжет „Схем“ имеет форму оценочных суждений — не соответствует действительности. Сюжет построен на фактических данных, позволяющих сделать выводы о его связи с этим бизнесом. Так вот, фактические данные он даже не пытался опровергнуть — и понятно почему, потому что они имеют под собой документальные подтверждения, и журналисты были готовы предоставить их суду», — заявила адвокат.

Напомним, в ноябре 2019 журналисты «Схем» установили, что семья Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет — от оптовой закупки у производителей (через фирму «Сити Трейдинг Компани») к распространению этих партий в киоски (владелец киосков — «Киев Маркет Солюшн» ) и розничной продажи в этих киосках через две фирмы («Виктрум» и «Интертабако»).

Сам Холодов публично отрицал, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. Во фракции «Слуга народа» также не увидели ничего противозаконного в действиях своего однопартийца.

После обнародования расследования Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по Холодову. Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что проверит, не действовал парламентарий в условиях конфликта интересов.

А 13 апреля Верховная Рада проголосовала законопроект 1049 без «табачной правки», которую продвигал «слуга народа» Холодов.