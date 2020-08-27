Саакашвили решил вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему «второму дому», отметив, что теперь возвращается на родину.

Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком Национального совета реформ, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок», а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения... За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил политик.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства.

В феврале 2018 года власти выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся в Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.