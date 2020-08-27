Тихановская не считает, что протесты в Беларуси идут на спад

Протестные выступления в Беларуси не выдыхаются. Такое мнение выразила в четверг в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло», — считает Тихановская.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в стране Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.