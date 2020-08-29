Маск завил об успешном вживлении чипа для подключения мозга к компьютеру

Специалисты компании Neuralink, которую в 2016 году создал Илон Маск, вложивший в стартап более $100 млн, разработали беспроводную версию нейроинтерфейса. Она была успешно имплантирована в мозг двух свиней и затем извлечена без вреда для животных, рассказал Маск во время онлайн пресс-конференции, проходившей в штаб-квартире Neuralink.

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — заявил изобретатель.

В ходе пресс-конференции Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 мм в диаметре). «Это как Fitbit (фитнес-трекер. — Ред.) у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сообщил предприниматель.

По его словам, установленные чипы позволяют специалистам следить за активностью осязательных центров мозга свиней с помощью беспроводного канала связи, отслеживая то, чего касается животное своим пятачком.

Как отметил Маск, в будущем благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. «Многие из этих людей не могут управлять даже мускулами на лице, и поэтому мы изначально попытаемся научить их общаться с окружающими или управлять работой компьютера через нейроинтерфейс. В более далекой перспективе мы попытаемся полностью вернуть им подвижность, используя наши технологии для обхода поврежденной части позвоночника», — рассказал он.

Говоря о цене устройства, получившего название Link, Маск сказал, что в будущем оно будет стоить несколько тысяч долларов. Предполагается, что Link будет считывать информацию, касающуюся работы мозга, с помощью подключаемых к нему нитей тоньше человеческого волоса.

«Думаю, сначала оно будет довольно дорогим, однако цена очень быстро снизится. Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — завил изобретатель.

Маск зарегистрировал Neuralink в штате Калифорния летом 2016-го. Президентом компании является американский бизнесмен Макс Ходак. В апреле 2017 года Маск сообщил о том, что его новая компания планирует завершить разработку технологии связи человеческого мозга с компьютером и вывести ее на рынок в течение «около четырех лет». Газета The Wall Street Journal писала, что Neuralink наняла для создания этой технологии целый ряд ведущих ученых — специалиста по гибким электродам Ванессу Толоса из Ливерморской национальной лаборатории, профессора Филипа Сабеса из Калифорнийского университета, изучающего, как мозг контролирует движение, и Тимоти Гарднера, профессора Бостонского университета, который известен тем, что имплантирует крошечные электроды в мозг вьюрков, чтобы изучать, как поют эти птицы.