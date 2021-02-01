Маск пообещал показать обезьяну, способную играть в видеоигры силой мысли

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры. Его слова передает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — уверяет Маск.

Миллиардер пообещал, что видео с обезьянами, которым вживили чип, будут опубликованы примерно через месяц.

Разработкой мозговых чипов занимается стартап Neuralink, который Маск создал в 2017 году. В июле 2019 года компания провела презентацию, на которой сообщила о первых шагах при разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Президент Neuralink Макс Ходак рассказал, что чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. микроэлектродов. При помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном.

Маск объяснял, что цель технологии — устранение последствий травм головного и спинного мозга, восполняющих утраченные способности с помощью импланта. Предполагается, что разработка позволит обеспечить прямую связь между мозгом и компьютером.

Также Маск надеется, что мозговые чипы позволят транслировать музыку прямо в мозг и регулировать уровень гормонов при некоторых заболеваниях. При помощи чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

В конце августа этого года специалисты компании Neuralink успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса и затем извлекли ее без вреда для животных. На пресс-конференции Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с мелкую монету (8 мм в диаметре). «Это как Fitbit (фитнес-трекер. — Ред.) у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сообщил предприниматель.

Коснувшись цены устройства, получившего название Link, Маск сообщил, что оно будет стоить несколько тысяч долларов. Link будет считывать информацию о работе мозга с помощью нитей тоньше человеческого волоса.