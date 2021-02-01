Войти
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС
дружба народов
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа
дружба народов
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Маск пообещал показать обезьяну, способную играть в видеоигры силой мысли

386
Маск пообещал показать обезьяну, способную играть в видеоигры силой мысли

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры. Его слова передает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — уверяет Маск.

Миллиардер пообещал, что видео с обезьянами, которым вживили чип, будут опубликованы примерно через месяц.

Разработкой мозговых чипов занимается стартап Neuralink, который Маск создал в 2017 году. В июле 2019 года компания провела презентацию, на которой сообщила о первых шагах при разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Президент Neuralink Макс Ходак рассказал, что чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. микроэлектродов. При помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном.

Маск объяснял, что цель технологии — устранение последствий травм головного и спинного мозга, восполняющих утраченные способности с помощью импланта. Предполагается, что разработка позволит обеспечить прямую связь между мозгом и компьютером.

Также Маск надеется, что мозговые чипы позволят транслировать музыку прямо в мозг и регулировать уровень гормонов при некоторых заболеваниях. При помощи чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Читайте также: После Трампа. Как республиканцы превращаются в «партию рабочего класса»

В конце августа этого года специалисты компании Neuralink успешно имплантировали в мозг двух свиней беспроводную версию нейроинтерфейса и затем извлекли ее без вреда для животных. На пресс-конференции Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с мелкую монету (8 мм в диаметре). «Это как Fitbit (фитнес-трекер. — Ред.) у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сообщил предприниматель.

Коснувшись цены устройства, получившего название Link, Маск сообщил, что оно будет стоить несколько тысяч долларов. Link будет считывать информацию о работе мозга с помощью нитей тоньше человеческого волоса.

Илон Маск, Neuralink
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 февраля 2021
Воскресенье, 31 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016