Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Во Франции за сутки зафиксировали 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу в Главном управлении здравоохранения страны.
Французские СМИ отмечают, что это самый высокий показатель с тех пор, как во Франции ранее летом начали отменять ограничительные меры.
«Динамика распространения эпидемии имеет экспоненциальный рост», — указали в управлении.
Между тем, президент страны Эмманюэль Макрон в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что «мы делаем все, чтобы избежать возвращения ограничительных мер».
Однако, отвечая на вопрос о возможности возвращения таких мер, он указал, что «ничего нельзя исключать в теории».
В четверг премьер Франции Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа придется в массовом порядке носить маски. Он напомнил, что правительство хотело бы избежать повторной изоляции, однако такой вероятности исключать нельзя, и локальные карантины в будущем вполне возможны.
В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано около 260 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 30 тыс. человек скончались вследствие заражения этой инфекцией.
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