Нацбанк рассчитывает получить деньги от МВФ до конца года

Национальный банк Украины ожидает миссию Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время и поступление средств от Фонда до конца 2020 года, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко.

«Основным допущением нашего прогноза является последующее сотрудничество с МВФ. (...) Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что получить еще один транш Международного валютного фонда в 2020 году ожидает и Кабинет Министров.

Второй транш может быть получен после принятия госбюджета на 2021 год.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.