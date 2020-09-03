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Рада усилила ответственность за угон авто и перебивку номеров

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Рада усилила ответственность за угон авто и перебивку номеров

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством, его дальнейшую реализацию, а также за подделку, замену или уничтожение его идентификационного номера.

За соответствующий законопроект № 3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством» во втором чтении и в целом проголосовало 309 народных депутатов.

В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на такой же срок.

Те же самые действия, которые совершены организованной группой или преступной организацией наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

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Ныне действующее законодательство предусматривает за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов транспортного средства или замену идентификационного номера штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Верховная Рада, угон
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