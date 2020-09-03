Рада усилила ответственность за угон авто и перебивку номеров

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством, его дальнейшую реализацию, а также за подделку, замену или уничтожение его идентификационного номера.
За соответствующий законопроект № 3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством» во втором чтении и в целом проголосовало 309 народных депутатов.
В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на такой же срок.
Те же самые действия, которые совершены организованной группой или преступной организацией наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.
Ныне действующее законодательство предусматривает за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов транспортного средства или замену идентификационного номера штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016