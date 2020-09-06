В Берлине видят признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит российское государство, Маас заявил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны».
Москва при этом неоднократно отрицала причастность к отравлению Навального.
В ответ на вопрос о доказательствах, Маас заявил, что яд «Новичок» доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям». При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.
«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.
Министр подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».
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