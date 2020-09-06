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За сутки коронавирусом в мире заболели рекордное число человек

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За сутки коронавирусом в мире заболели рекордное число человек

За последние сутки в мире коронавирус выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, что является рекордным количеством с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Всего в мире инфекцию обнаружили у 26 739 782 человек. Больше всего зараженный — 6,2 млн — приходится на США. На втором месте Бразилия (4,09 млн), на третьем — Индия (4,02 млн), на четвертом — Россия (1,02 млн) и на пятом — Перу (676,8 тыс.).

После заражения вирусом в мире скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании.

Также за последние сутки в мире, по данным университета, скончались 5637 человек. По этому показателю рекорд был поставлен 14 августа, когда умерли 10 135 человек.

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В августе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество может победить пандемию коронавируса менее чем за два года. Эти сроки будут более реальными, если страны проявят солидарность и объединятся, посчитал директор организации.

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