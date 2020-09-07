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«Слуга народа» хочет передать 2 миллиарда жилищных субсидий украинцев Укравтодору и силовикам

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«Слуга народа» хочет передать 2 миллиарда жилищных субсидий украинцев Укравтодору и силовикам

Верховная Рада 3 сентября проголосовала за основу законопроект о выделении из государственного бюджета Укравтодору дополнительных 2,16 млрд. грн, а также 1,17 млрд. грн ряду силовых и государственных органов.

Как сообщают Наши деньги, 2,16 млрд. грн, которые хотят выделить на дороги, этим законопроектом забирают с выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме.

За законопроект № 3991 Александра Трухина («Слуга народа») проголосовали 240 нардепов, в том числе 218 членов правящей монофракции.

Половина из 2,16 млрд. грн для Укравтодора пойдет на улучшение дорог Львовской области (589 млн грн, конкретные объекты неизвестны), путепровод на Объездной в Тернополе (190 млн грн), улице Хотинской в Черновцах (200 млн грн), городов в Сходнице Львовской области (31 млн грн, по данным Минрегиона он улучшить туристическую привлекательность курортного поселка, где производят газированную воду «Нафтуся»). Еще 358 млн грн пойдут на строительство путепровода в Херсоне (подрядчик «Укратомэнергострой»), 500 млн грн пойдут на дорогу Т-04-01 Запорожской области (здесь тендер по 450 млн грн выиграл «Альтком»), две местные дороги в Николаевской области ( 300 млн грн), ул. Харбковскую в Сумах (40 млн грн), мост через Сулу в Ромнах Сумской обл (10 млн грн).

Почему средства выделены именно на эти объекты — не сообщается.

В названии законопроекта указано, что он разработан для выделения средств на автомобильные дороги общего пользования и восстановление аварийных мостовых сооружений. Однако в «автодорожном» перераспределения средств также приняли участие силовые органы.

Национальной полиции выделили 450 млн грн, Государственной пограничной службе 300 млн грн, Минюсту 117 млн грн на «исполнения наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», Государственном бюро расследований — 69 млн грн.

Всем облгосадминистрациям также распределили суммы от 5 до 15 млн грн.

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Автор законопроекта Александр Трухин —  зять Александра Мартыненко, одного из ближайших бизнес-партнеров Игоря Коломойского. Трухин сейчас является заместителем председателя Бюджетного комитета Юрия Аристова и, по данным СМИ, одним из самых влиятельных народных депутатов в сфере дорожного строительства. Юрий Аристов — бизнес-партнер Владимира Зеленского и именно он в мае был разработчиком законопроекта о выделении Укравтодору 35 млрд грн мз Covid-фонда на строительство дорог вместо улучшения состояния в медицинской отрасли в разгар эпидемии.

Укравтодор, субсидии, Александр Трухин
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