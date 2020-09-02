Меркель назвала Навального жертвой преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом», — заявила Меркель журналистам в Берлине в среду.
По ее словам, яд группы «Новичок» в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.
«(клиника) Charite уполномочила лабораторию бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы „Новичок“. Этот яд определяется в пробах однозначно», — сказала Меркель.
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.
«Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», — сказала Меркель.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.
В среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы «Новичок».
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