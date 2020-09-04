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СМИ сообщили об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

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СМИ сообщили об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, Меркель, которая заявляла о необходимости завершить строительство газопровода из России в Германию, в четверг, 3 сентября, оказалась под сильным давлением.

Издание приводит слова главы комитета по иностранным делам немецкого парламента и коллеги Меркель по партии ХДС Норберта Рёттгена, призвавшего отреагировать на данные об отравлении Навального жесткими мерами. Он считает, что за ситуацией с российским политиком стоит Кремль.

«Мы должны отвечать на единственном языке, который он понимает — на языке природного газа и продажи природного газа», — цитирует NYT Рёттгена.

По словам директора немецкого совета по международным отношениям Даниэла Шварцера, ситуация с Навальным является еще одной причиной для изменения позиции Меркель по «Северному потоку-2».

Официальный представитель консерваторов в парламенте ФРГ Юрген Хардт, напротив, заявил, что канцлер вряд ли поддастся давлению по этому вопросу. С ним согласился Томас Гомар, директор французского института международных отношений и эксперт по России. По его мнению, Меркель не станет останавливать строительство газопровода на столь позднем этапе.

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1 сентября Меркель заявляла, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы Вашингтона о применении новых ограничений.

На следующий день правительство ФРГ заявило, что проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите» Алексей Навальный был отравлен ядом, принадлежащим к той же группе, что и вещество «Новичок».

После этого немецкая партия «Союз 90 / Зеленые», ранее критиковавшая «Северный поток-2», призвала Меркель остановить строительство газопровода.

Ангела Меркель, Северный поток-2
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