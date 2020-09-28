Войти
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
резонанс
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье
официально
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Меркель тайно посещала Навального в клинике Charite

199
Меркель тайно посещала Навального в клинике Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite до того, как его оттуда выписали 22 сентября. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает портал, Меркель таким «необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным». Она навестила Навального «в условиях полной секретности» в клинике, когда он еще лежал на больничной койке, пишет издание.

Читайте также: СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

По информации Spiegel, ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать ситуацию с Навальным на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним.

Ангела Меркель, Алексей Навальный
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 сентября 2020
Воскресенье, 27 сентября 2020
Суббота, 26 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016