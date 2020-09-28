Меркель тайно посещала Навального в клинике Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite до того, как его оттуда выписали 22 сентября. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает портал, Меркель таким «необычным жестом подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным». Она навестила Навального «в условиях полной секретности» в клинике, когда он еще лежал на больничной койке, пишет издание.

По информации Spiegel, ее визит является еще одним свидетельством того, что канцлер не готова спускать ситуацию с Навальным на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним.