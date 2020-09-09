В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из руководителей международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), находившегося в розыске по линии Интерпола.
«По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов „ИГИЛ“. Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов», — сообщает пресс-центр СБУ.
В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. В Киевской области он создал преступную группировку из выходцев из стран Центральной Азии, а также продолжал осуществлять координацию организаций «ИГИЛ» за рубежом.
На данный момент террорист арестован на срок 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.
СБУ также проверяет возможную причастность задержанного и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016