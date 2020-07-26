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Боевики ИГИЛ атаковали деревню в Сирии, есть жертвы

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Боевики ИГИЛ атаковали деревню в Сирии, есть жертвы

Боевики ИГИЛ атаковали населенный пункт на западе Сирии, угнали несколько автомобилей, подожгли дома и убили человека.
Об этом сообщает Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Члены и ИГИЛ прошлой ночью совершили нападение на поселок Аль-Хафия в районе Аль-Саан, что к востоку от Хамы. Злоумышленники убили жителей деревни, угнали несколько транспортных средств и подожгли несколько домов», — говорится в сообщении.

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Правозащитники отмечают, что в течение последних нескольких недель и ИГИЛ активировали свою деятельность и нападают на населенные пункты в треугольнике «Алеппо-Хама-Аль-Ракка».

С 24 марта 2019 года SOHR задокументировал убийство как минимум 628 солдат режима и лояльных к нему представителей из числа сирийцев и других национальностей. Все были убиты во время нападений, взрывов и засад и ИГИЛ к западу от Евфрата в пустынях Дейр Эззор, Хомс и Аль-Сувайда.

Сирия, ИГИЛ, атаки
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