Семья Суркисов стала единственным владельцем А-Банка

Семья Суркисов — акционеры АО «Акцент-Банк» (А-Банк) — увеличила участие в уставном капитале банка на 3,17% до 100%.
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Отмечается, что ранее доля в 3,17% принадлежала кипрской компании Miosaria Commercial Ltd.
Теперь доля прямого участия Игоря Суркиса в капитале банка составляет 33,229106%, его брата Григория Суркиса — 32,991402%, а Светланы Суркис и Марины Суркис — по 16,899746% в каждой.
Таким образом А-Банк теперь полностью непосредственно принадлежит семье Суркисов.
По состоянию 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23 место (9,265 млрд грн) из 75 действующих банков.
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