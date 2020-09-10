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Зеленский прокомментировал «бунты» властей в регионах против карантина
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Зеленский прокомментировал «бунты» властей в регионах против карантина

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Зеленский реально не управляет страной, поэтому Сытник его не слушает, - политолог

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Зеленский реально не управляет страной, поэтому Сытник его не слушает, - политолог

Мэры городов создают оппозиционные партии, регионы отказываются вводить карантин, директор НАБУ Артем Сытник не уходит в отставку несмотря на решение Конституционного суда. Всё это, по мнению руководителя центра «Третий сектор» политтехнолога Андрея Золотарева, говорит о том, что правительство и президент не контролируют ситуацию в стране, а Украина скатывается в махновщину.

«В годы президентства Порошенко нам пытались навязать симбиоз бандеровщины и петлюровщины, некую этнократию, модель которой отразилась в слогане Порошенко „Армія.Мова.Віра“, но она потерпела фиаско. Сейчас вспоминается другой забытый персонаж столетней давности, времен Гражданской войны, — Нестор Махно. По-моему, махновщина становится универсальным стилем управления, как в Киеве, так и на местах, и примеров этому множество. А если сюда добавить откровенную фронду региональных элит, то мы рискуем после местных выборов получить несколько иную политическую реальность, когда влияние Киева на процессы в регионах еще более ослабнет», — полагает он.

По мнению эксперта, мы наблюдаем кризис той институциональной модели, которая представляла собой слегка перекрашенную в национальные цвета модель, доставшуюся от УССР.

«И экономически, и в силу совершенно иных социальных отношений государство не в состоянии тянуть эту модель. И мы видим кризис, что называется, на последнем издыхании. Это, собственно, претворение в жизнь того, что мы видели в 3-й части сериала „Слуга Народа“ — Королевство Троещина, „тимчасово орендована територія“. Я вижу риск превращение Украины в страну тысячи хуторов», — отметил Золотарев.

По его мнению, реально сейчас управляет государством не Владимир Зеленский.

«Управляют наши внешние партнеры — коллективный Запад и олигархи, региональные бароны. У них влияние на те или иные решения, особенно на местах, иногда намного больше, чем у президента, а правоохранительные органы, которые давно превратились в охранников большого базара, также потихонечку приватизируются», — полагает эксперт.

При этом именно Зеленского население винит за то, что антикоррупционные органы не борются с коррупцией, а министры не способны обеспечить экономический рост.

«Еще год назад, когда была всеобщая эйфория по поводу победы, наиболее дальновидные предупреждали Владимира Александровича, что вся полнота власти это и вся полнота ответственности, и что придется отвечать, в том числе, и за чужие ошибки. Борьбы с коррупцией как не было, так и нет — в Украине с коррупцией не борются, в Украине коррупцию упорядочивают к благу тех, кто, собственно, и является конечными бенефициарами — олигархи, коллективный запад и т.д. НАБУ же это просто инструмент внешнего управления со стороны коллективного Запада. И Сытник так откровенно игнорирует президента именно потому, что его назначали другие люди, и он на других людей ориентируется», — заявил эксперт.

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При этом, по мнению Андрея Золотарева, даже кадровая перезагрузка в виде отставки директора НАБУ или премьера, Зеленскому уже сильно не поможет.

«Стратегически это не решает проблем, поскольку от перестановки лиц система не меняется. Разве что тактически это может ненадолго дать несколько рейтинговых балов... Черные лебеди уже полетели стаями, и, судя по всему, период откровенного „фарта“ для Зеленского закончился», — резюмирует политолог.

Артем Сытник, Андрей Золотарев, Владимир Зеленский
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