Совет ЕС продлил санкции в отношении России за подрыв суверенитета Украины

Совет ЕС принял в четверг решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщается в постановлении совета.
«Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям», — сказано в коммюнике о принятом решении.
В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
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