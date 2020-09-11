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Через месяц в Украине появится первый частный спиртзавод

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Через месяц в Украине появится первый частный спиртзавод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявит 15 сентября первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли, а первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц, сообщили в ФГИ.

Согласно сообщению на сайте Фонда в пятницу, ФГИ уже передано 16 объектов госпредприятия «Укрспирт», запланированных к приватизации.

Как сообщили в ФГИ, все предприятия ГП «Укрспирт», которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые из них функционируют.

В свою очередь в государственном предприятии «Укрспирт» отметили, что до конца 2020 года он планирует передать в общей сложности 30 предложений по приватизации объектов предприятия Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

«ГП „Укрспирт“ передало Минэкономразвития предложения по приватизации 25 из 41 объектов предприятия. До конца года планируем передать еще 5 предложений. Первый аукцион в Фонде госимущества планируют объявить 15 сентября», — цитируется в сообщении госпредприятия и.о. директора «Укрспирт» Сергей Блескун.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт».

Укрспирт, ФГИ
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Пятница, 11 сентября 2020
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