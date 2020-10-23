Еще один завод «Укрспирта» продали с аукциона

Фонд госимущества вчера, 22 октября, продал на аукционе третий объект ГП «Укрспирт», а именно Овечацкий МПД. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, стартовая цена во время торгов выросла с 19,8 млн грн до 53 млн грн.

«На открытых конкурентных торгах онлайн соревновались пять участников аукциона. Вместе с правом собственности на Овечацкий МПД, новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что процесс приватизации спиртзаводов должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз.

Фонд госимущества 15 октября провел аукцион по приватизации первого объекта ГП «Укрспирт», а именно Немировского МПД.