Еще один завод «Укрспирта» продали с аукциона

Фонд госимущества вчера, 22 октября, продал на аукционе третий объект ГП «Укрспирт», а именно Овечацкий МПД. Об этом сообщается на сайте Фонда.
Согласно сообщению, стартовая цена во время торгов выросла с 19,8 млн грн до 53 млн грн.
«На открытых конкурентных торгах онлайн соревновались пять участников аукциона. Вместе с правом собственности на Овечацкий МПД, новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что процесс приватизации спиртзаводов должен увеличить поступления в казну почти в 8 раз.
Фонд госимущества 15 октября провел аукцион по приватизации первого объекта ГП «Укрспирт», а именно Немировского МПД.
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