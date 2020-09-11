Внешняя торговля Украины сократилась на 7 миллиардов долларов

За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов — это на 9,7% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года (71,5 млрд долларов).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что за этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6.6%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное (2,4 млрд долларов).

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай — 5,1 млрд долларов, Германия — 3,2 млрд долларов и Россия — 2,9 млрд долларов.

Экспортировали больше всего в Китай — на 4,3 млрд долларов, в Польшу — на 2 млрд долларов, Россию — 1,8 млрд долларов.

В тройку наиболее часто экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые — на 5,9 млрд долларов;

черные металлы — на 5,2 млрд долларов;

подсолнечное масло — на 3,4 млрд долларов;

Больше всего импортировали в Украину: