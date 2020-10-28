Очередной объект «Укрспирта» продали на аукционе

28 октября состоялся успешный аукцион приватизации Лопатинского МПД и хранения спирта из перечня объектов «ГП Укрспирт», на котором соревновались 4 участника, а цена выросла со стартовых 18,74 млн. грн до 50 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
Там отмечают, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского МПД будет считаться официально завершенным.
Новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка спирта.
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