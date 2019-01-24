В РФ в первом чтении приняли закон, позволяющий блокировать сайты за неуважение к власти

Российская Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о борьбе с распространением в интернете материалов, «оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ».
В поддержку инициативы выступили 332 парламентария, 44 были против, воздержавшихся не было.
Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, «выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
Планируется, что в случае обнаружения в сети таких материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию». На основании такого запроса Роскомнадзор «незамедлительно направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа» к данному сайту. Ведомство будет определять хостинг-провайдера такого ресурса и направлять ему уведомление о нарушении порядка распространения информации вместе с требованием ее удалить.
Оператор, получивший требование Роскомнадзора, будет обязан незамедлительно заблокировать соответствующий сайт.
Одновременно Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении ответственности вплоть до ареста на 15 суток за распространение таких материалов.
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