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Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю

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Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю

Президент Владимир Зеленский отметил наградами ряд спортсменов, тренеров и функционеров.

Об этом сообщается в указе главы государства по случаю Дня физической культуры и спорта от 10 сентября.

В частности обладатель «Золотого мяча» 1986 года футболист Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Игрок сборной Украины, а также нападающий испанского футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля награжден орденом «За заслуги» III степени.

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Отметим, сегодня стало известно, что украинский нападающий испанского «Альбасете» из Сегунды Роман Зозуля в ближайшее время покинет клуб.

В соответствии с требованиями Сегунды клуб должен сократить зарплатную ведомость, ведь Зозуля — один из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Другим вариантом является существенное снижение зарплаты.

5maseldescuento.es сообщает, что у Романа есть два варианта нового клуба — кипрский АПОЭЛ или возвращение в киевское «Динамо».

Роман Зозуля, Владимир Зеленский, Игорь Беланов
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