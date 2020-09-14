В Украине еще почти 2,5 тысячи заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 462 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 650 человек, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 13 сентября, сообщалось о 2 476 инфицированных, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 выявленных заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 156 797 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 211 человек, выздоровели - 69 543 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 458 подозрений на заболевание COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016