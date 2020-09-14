Трамп считает, что Байдену не хватит сообразительности вести переговоры с РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джозефу Байдену не хватит сообразительности, для того чтобы вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

«Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си, я имел возможность познакомиться с президентом России Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними — это хорошо», — отметил Трамп.

«Хотя, хочу сказать вам, что с Китаем сейчас настоящая проблема из-за того, что они с нами сделали. Мы никогда не сможем это забыть. Мы заключили великолепное соглашение, но еще чернила не успели засохнуть, как из Китая пришла болезнь», — добавил при этом президент США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса.

«Я имею дело со всеми этими людьми, и ...они очень сообразительные», — подчеркнул американский президент. «Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо не подходит на этот пост», — убежден глава Белого дома.

Трамп также выразил уверенность в том, что кандидату в вице-президенты от Демократической партии Камале Харрис не суждено стать первой женщиной, которая займет высший государственный пост в Соединенных Штатах.

Президент США высказался в негативном ключе о Харрис, которую Байден в начале августа выбрал своим напарником по предвыборной гонке. «Насколько же она плоха. Хуже нее никого нет», — заявил Трамп.

«Если у нас когда-либо и будет женщина-президент, это будет не она. Это точно будет не она, — отметил Трамп. — У нее нет шансов занять этот пост».

Газета The New York Times ранее отмечала со ссылкой на источники в окружении 77-летнего Байдена, что в случае победы на ноябрьских выборах он отработает в Белом доме лишь один четырехлетний срок, а затем передаст эстафету своему вице-президенту. Харрис ранее также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих выборах, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена. Свое решение о прекращении кампании она объяснила нехваткой средств.