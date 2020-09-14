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Новые штрафы за «перегрузы» накроют не только перевозчиков, но и грузоотправителей, – эксперты

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Новые штрафы за «перегрузы» накроют не только перевозчиков, но и грузоотправителей, – эксперты

Инициатива Министерства инфраструктуры Украины повысить штрафы за нарушение весовых норм до 100 тыс. грн потребует ускоренного рассмотрения Верховной радой законопроектов, которые привлекут к ответственности не только перевозчиков, но и грузоотправителей, считает Дмитрий Сергиенко, представитель Ассоциации международных перевозчиков в Одесской и Николаевской областях.

По его словам, главным «заказчиком» разрушения украинских автодорог является не водитель большегруза, а тот, кто его загружает. Сегодня же системы WiM (взвешивание в движении), которые устанавливаются на большинстве автомагистралей, фиксируют лишь автомобиля-нарушителя и штрафуют его владельца.

«Чей груз — эти системы не видят. Необходимо совершенствовать всю цепочку штрафа, чтобы часть санкций ложилась на автоперевозчика, а часть — на грузоотправителя. Сейчас в Верховной раде лежит два законопроекта, которые должны исправить ситуацию и привлечь к ответственности также того, кто отправляет груз», — пояснил Сергиенко.

Эксперт уверен, как только ВРУ примет законопроекты, которые привлекут к ответственности грузоотправителей, системы WiM начнут работать полностью в автоматическом режиме по принципу системы камер фиксации превышения скорости. Сегодня же данные с WiM передаются в Укртрансбезопасность, которая выписывает штраф. В большинстве же стран ЕС, США и др. WiM автоматически штрафуют нарушителей без привлечения к процессу человека.

Такого же мнения придерживается и глава ОО «Доста-Одесса» Владимир Станишевский. По его словам, распределение ответственности между перевозчиком и грузоотправителем и повышение штрафов станут действительно эффективным двойным предохранителем от разрушения автомобильных дорог.

Особенно это актуально для контейнеровозов с тяжелыми грузами и зерноперевозчиков, отметил Дмитрий Сергиенко. По его словам, необходимо принять политическое решение для того, чтобы все экспортные зерновые направить на ж/д транспорт.
"По зерновозам, я на 100% уверен, что они должны ехать на ближайшую ж/д станцию, там перегружаться в вагон-зерновоз. И потом это зерно поедет в порты, которые его отправят на экспорт«,- сказал эксперт.

Сергиенко считает, что зерновозы в принципе не должны выезжать на автомагистрали. Большинство их сегодня едет с грубыми нарушениями весовых норм, как по общему весу, так и по нагрузке на ось. Агропроизводители, которые являются грузоотправителями, изо всех сил стараются сэкономить на доставке урожая в порт. Для этого грузовикам экстремально наращивают борта, после чего тот уже вмещает в 1,5-2 раза больше груза.

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Справка: первые WiM начали использоваться в США в 50-х годах ХХ столетия. Сегодня эти системы работают практически во всех странах мира, что позволяет экономить колоссальные средства на ремонт и строительство автомобильных дорог. Превышение весовых норм даже на 30% увеличивает разрушительное влияние большегруза на дорогу — в 10 раз. В Украине неоднократно фиксируются факты рекордных перегрузов — на 70-90%, в 2 раза и больше.

грузовики, весовой контроль, WiM
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