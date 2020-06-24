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Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным
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Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным
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Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным

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Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 «Киев-Чоп», сообщает Liga.net

«Наша цель — осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины», — заявил он.
В таких комплексах будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией, а также под контролем СБУ.

На рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти.

Таким образом, считает Криклий, удастся привлечь к этому процессу местные органы власти, «потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги».

В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении»).

На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

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Напомним, что 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф, и назвал их «засранцами».

Владислав Криклий, весовой контроль
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