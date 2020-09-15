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Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
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Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада

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Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки.

«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (Джеймс Мэттис, возглавлявший Пентагон на момент обсуждения плана — Ред.) был против. Мэттис — крайне переоцененный генерал», — сказал Трамп в интервью Fox News во вторник.

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План по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.

Дональд Трамп, Башар Асад
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