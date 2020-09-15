На границе Украины и Беларуси застряли 1,5 тысячи хасидов

Более полутора тысяч хасидов, которые направлялись через Беларусь в город Умань, чтобы встретить еврейский новый год, застряли на границе, сообщило агентство БелТА.

Выезд из Беларуси не ограничен. «Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности», — говорится в сообщении белорусского пограничного комитета.

Паломники не могут въехать на территорию Украины, так как граница закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Среди сотен людей на украинском КПП «Новые Яриловичи» (с белорусской стороны — «Новая Гута») также находятся дети и пожилые люди. Движение вблизи пограничной зоны парализовано.

Ежегодное празднование Рош а-Шана, иудейского нового года, происходит в Умани, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Обычно город, по данным МВД, посещают 30-40 тысяч хасидов со всего мира. В этом году в связи с пандемией ведомство ожидает визита около 3 тысяч человек.

В этом году праздник состоится 18–20 сентября. Паломники-хасиды начали прибывать в Украину в августе за несколько дней до закрытия границы.