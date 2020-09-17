Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору руководства САП

Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 человек от парламента.

Как передает «Интерфакс-Украина», постановления № 4104 «Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)» поддержало 239 народных депутатов

Среди включенных в состав комиссии них Елена Бусол — доктор юридических наук, заведующая кафедрой Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Андрея Гуджало — управляющий партнера адвокатского объединения «ГуДеГ», Алексей Дрозд — доцент, доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, Екатерина Коваль — первый заместитель председателя Союза юристов Украины, Вячеслав Навроцкий — доктор юридических наук, профессор кафедры Украинского католического университета, профессор кафедры Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Богдан Романюк — кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры Национального транспортного университета, Евгений Соболь — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко.