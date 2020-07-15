Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада не смогла определиться со своими представителями в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

За соответствующий проект постановления № 3769 проголосовали 193 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов).

Проект постановления предлагал ввести в состав комиссии (по согласию) следующие кандидатуры: первого замдиректора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Дмитрия Журавлева, члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталия Куца, профессора факультета правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрея Мелешевича, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины Вячеслава Навроцкого, доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдана Романюка, заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени В.Винниченко Евгения Соболя и директора Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Ларису Удалову.