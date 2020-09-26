Саммит ЕС - Украина в Брюсселе перенесли

Запланированный на 1 октября саммит ЕС — Украина перенесен на 6 октября, он состоится в Брюсселе. Об этом сообщил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС — Украина», — написал он в Twitter.