Из-за непогоды в Украине без света остались более сотни населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий в четырех областях Украины 107 населенных пунктов были обесточены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7 ч. 27 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская — 34, Винницкая — 33, Ивано-Франковская — 26 и Черновицкая — 14», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.