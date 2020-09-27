Азербайджан заявил о ранении 14 мирных граждан в результате артиллерийских обстрелов

В результате артиллерийских обстрелов в воскресенье на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта пострадали 14 мирных граждан Азербайджана. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.
Как ранее заявил президент Ильхам Алиев, утром 27 сентября Армения обстреляла населенные пункты и военные позиции Азербайджана, в результате погибли военные и мирные жители.
В свою очередь премьер Армени Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В Армении и Нагорном Карабахе ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Также стало известно, что чемпионат Армении по футболу остановлен из-за военного положения в стране.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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