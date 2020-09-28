В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Президент Азербайджана подписал в понедельник распоряжение о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию», — говорится в распоряжении.

Этим документом Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу поручено «в соответствии с утвержденным планом обеспечить призыв на военную службу по мобилизации военнообязанных и осуществить меры, вытекающие из военно-транспортных задач».

Напомним, вчера мобилизацию и военное положение объявила Армения.

Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга.