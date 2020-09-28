В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Президент Азербайджана подписал в понедельник распоряжение о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте главы государства.
«Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию», — говорится в распоряжении.
Этим документом Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу поручено «в соответствии с утвержденным планом обеспечить призыв на военную службу по мобилизации военнообязанных и осуществить меры, вытекающие из военно-транспортных задач».
Напомним, вчера мобилизацию и военное положение объявила Армения.
Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга.
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