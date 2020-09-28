Андерс Аслунд уходит из набсовета «Укрзализныци» - мало платят

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд решил выйти из состава наблюдательного совета АО «Укрзализныця» (УЗ).

«С июня 2018 года я являюсь независимым членом наблюдательного совета „Укрзализныци“ — государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку», — написал он в колонке для KyivPost.

Говоря о причинах этого решения, Аслунд сказал, что считает чрезмерными юридические риски, которым он подвергается как член набсовета УЗ.

«Хотя нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц в нашем соглашении о назначении, что является стандартом для членства в совете директоров, мы не получали такой страховки от нашего акционера, правительства Украины», — отметил он.

Кроме того, шведский экономист заявил, что многие решения набсовета компании не выполняются руководством «Укрзализныци».

«Правительство также не предоставляет „Укрзализныце“ разумных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог, тарифы, значительно заниженные уровнем затрат, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т. д.). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение», — добавил Аслунд.

Помимо этого, он также сообщил, что с апреля 2020 года члены набсовета УЗ не получают зарплату.

«После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, парламенте Украины, 4 марта... Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы, с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная чрезвычайная мера, но она длится уже пять месяцев и может сохраниться», — отметил экономист.

«Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Парламентарии „Слуги народа“ нападают на иностранных членов набсоветов государственных украинских компаний за то, что они — иностранцы и слишком много платят, но с апреля нам ничего не платят», — добавил он.

По его мнению, основная проблема в том, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

«Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия», — подчеркнул Аслунд.

«В заключение хочу сказать, что я не чувствую себя желанным акционером и не предлагаю приемлемых условий работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Это не способ управлять железной дорогой», — подытожил он.

Аслунд был назначен членом наблюдательного совета АО «Укрзализныця» с 20 июня 2018 года.