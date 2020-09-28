В Раду обещают скоро вынести законопроект о народовластии через референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает профильные комитеты ускорить работу над законопроектами о Бюро экономической безопасности и о народовластии через всеукраинский референдум.
«Нам надо определиться с состоянием готовности и ускориться по законопроекту о Бюро экономической безопасности, а также по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум», — сказал Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что парламентский комитет по вопросам государственной власти уже работает над законопроектом о народовластии. «Давайте его дорабатывать. Там учтено подавляющее большинство поправок... Я думаю, что его можно в ближайшее время выносить в зал», — сказал Стефанчук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016