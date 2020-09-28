В Раду обещают скоро вынести законопроект о народовластии через референдум

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает профильные комитеты ускорить работу над законопроектами о Бюро экономической безопасности и о народовластии через всеукраинский референдум.

«Нам надо определиться с состоянием готовности и ускориться по законопроекту о Бюро экономической безопасности, а также по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум», — сказал Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что парламентский комитет по вопросам государственной власти уже работает над законопроектом о народовластии. «Давайте его дорабатывать. Там учтено подавляющее большинство поправок... Я думаю, что его можно в ближайшее время выносить в зал», — сказал Стефанчук.